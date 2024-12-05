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Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона

Авторы петиции считают, что Макрон на протяжении семи лет ухудшал положение страны.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции была запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье, и правительство ушло в отставку.

В тексте петиции отмечается, что годы президентства Макрона стали «годами презрения к французам, годами политики, провалившейся во всех областях». Авторы петиции заявили, что на протяжении семи лет президент траны наносил Франции неопоправимый ущерб: делал ее небезопасной, унижал на международном уровне и остабляет позиции Парижа на международной арене.

Петиция также критикует экономическую политику Макрона, отмечая ее разрушительное воздействие на различные сектора экономики, включая сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и энергетику.

Представители левой оппозиции в Национальном собрании также призвали к отставке президента, указывая на то, что хаос в стране является следствием его семилетнего правления. Глава фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что стране необходимы досрочные президентские выборы.

Ранее премьер-министру Франции Мишелю Барнье был выражен вотум недоверия, инициированный левым объединением «Непокорившаяся Франция». Его поддержали большинство парламентариев, что теперь обязывает правительство к отставке.