Во Франции была запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье, и правительство ушло в отставку.
В тексте петиции отмечается, что годы президентства Макрона стали «годами презрения к французам, годами политики, провалившейся во всех областях». Авторы петиции заявили, что на протяжении семи лет президент траны наносил Франции неопоправимый ущерб: делал ее небезопасной, унижал на международном уровне и остабляет позиции Парижа на международной арене.
Петиция также критикует экономическую политику Макрона, отмечая ее разрушительное воздействие на различные сектора экономики, включая сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и энергетику.
Представители левой оппозиции в Национальном собрании также призвали к отставке президента, указывая на то, что хаос в стране является следствием его семилетнего правления. Глава фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что стране необходимы досрочные президентские выборы.
Ранее премьер-министру Франции Мишелю Барнье был выражен вотум недоверия, инициированный левым объединением «Непокорившаяся Франция». Его поддержали большинство парламентариев, что теперь обязывает правительство к отставке.