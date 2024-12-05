В тексте петиции отмечается, что годы президентства Макрона стали «годами презрения к французам, годами политики, провалившейся во всех областях». Авторы петиции заявили, что на протяжении семи лет президент траны наносил Франции неопоправимый ущерб: делал ее небезопасной, унижал на международном уровне и остабляет позиции Парижа на международной арене.