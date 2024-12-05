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Марин Ле Пен заявила, что готова работать с новым премьером над бюджетом

У партии «Национальное объединение» есть ряд требований к новому премьеру.

Источник: Аргументы и факты

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен подчеркнула, что не видит необходимости требовать отставки президента Эммануэля Макрона на фоне ухода его правительства.

Она выразила готовность к сотрудничеству с новым премьер-министром для разработки «справедливого бюджета».

Ле Пен отметила, что ее партия даст новому главе правительства шанс проявить себя и будет работать над созданием бюджета, который станет результатом взаимодействия всех политических сил, представленных в Национальном собрании. По ее словам, этот бюджет должен учитывать интересы французских граждан.

Она также уточнила, что у партии есть ряд требований к новому премьеру. При этом Ле Пен указала, что время для назначения главы кабинета министров ограничено из-за необходимости принятия бюджета на следующий год.

Политик подчеркнула, что не призывает к уходу Макрона, но напомнила о его ответственности за сложившуюся ситуацию. Она отметила, что президент должен руководствоваться здравым смыслом и совестью, исполняя свои обязанности в это непростое время.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам в четверг, в условиях кризисной ситуации, связанной с отставкой правительства, которое проработало менее трех месяцев.

При этом остается неясным, представит ли Макрон нового кандидата на пост премьер-министра.