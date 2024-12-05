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Командование САР опровергло сообщения о проникновении боевиков в город Хама

Ситуация в городе в настоящий момент стабильная и безопасная.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Сирии опровергло информацию о проникновении террористических групп в жилые кварталы города Хама.

В заявлении ведомства подчеркивается, что эти сообщения, распространяемые на ресурсах, связанных с террористами, не соответствуют действительности.

Ситуация в Хаме остается стабильной и безопасной, говорится в коммюнике. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики находятся на своих позициях как вблизи города, так и на удалении от него во всех направлениях. Подразделения готовы отразить любую потенциальную атаку.

Ранее блокированные под Алеппо офицеры совместно с РФ прорвали окружение боевиков.