Командование САР опровергло сообщения о проникновении боевиков в город Хама

Министерство обороны Сирии опровергло информацию о проникновении террористических групп в жилые кварталы города Хама.
В заявлении ведомства подчеркивается, что эти сообщения, распространяемые на ресурсах, связанных с террористами, не соответствуют действительности.
Ситуация в Хаме остается стабильной и безопасной, говорится в коммюнике. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики находятся на своих позициях как вблизи города, так и на удалении от него во всех направлениях. Подразделения готовы отразить любую потенциальную атаку.
Ранее блокированные под Алеппо офицеры совместно с РФ прорвали окружение боевиков.