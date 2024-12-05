Командование САР опровергло сообщения о проникновении боевиков в город Хама

Ситуация в Хаме остается стабильной и безопасной, говорится в коммюнике. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики находятся на своих позициях как вблизи города, так и на удалении от него во всех направлениях. Подразделения готовы отразить любую потенциальную атаку.