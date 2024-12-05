Глава МИД Италии заявил, что Киев должен идти на уступки

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Киев должен быть готов к уступкам в ходе конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу RAI-1 В.
«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — сказал Таяни.
Он также добавил, что необходимо добиться мирного соглашения к 2025 году.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский смягчил тон в отношении уступок территорий в случае переговоров и подписания мирного договора с Москвой. По данным СМИ, до Зеленского начинает доходить реальное положение ВСУ в зоне боевых действий.