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Глава МИД Италии заявил, что Киев должен идти на уступки

По мнению министра, мирное соглашение необходимо достичь к 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Киев должен быть готов к уступкам в ходе конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу RAI-1 В.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — сказал Таяни.

Он также добавил, что необходимо добиться мирного соглашения к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский смягчил тон в отношении уступок территорий в случае переговоров и подписания мирного договора с Москвой. По данным СМИ, до Зеленского начинает доходить реальное положение ВСУ в зоне боевых действий.