Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в ежегодном совещании глав МИД

До этого в 2022 году Лавров посещал Северную Македонию, председательствовавшую в ОБСЕ. Однако годом ранее Варшава, занимавшая аналогичный пост, отказала российскому министру в участии в совещании. Последний визит Лаврова в Европейский Союз до нынешнего состоялся 21 января 2022 года, когда он провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.