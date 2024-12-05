Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в ежегодном совещании глав МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в ежегодном совещании министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщает корреспондент РИА Новости.
Этот визит стал первой поездкой Лаврова в одну из стран Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
До этого в 2022 году Лавров посещал Северную Македонию, председательствовавшую в ОБСЕ. Однако годом ранее Варшава, занимавшая аналогичный пост, отказала российскому министру в участии в совещании. Последний визит Лаврова в Европейский Союз до нынешнего состоялся 21 января 2022 года, когда он провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.
Прежде Мальта аннулировала визу Марии Захаровой перед вылетом делегации РФ на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Власти Мальты объяснили причины аннулирования словами «в силу не зависящих от них обстоятельств».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала аннулирование своей визы перед вылетом российской делегации для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте кознями «западной гидры».