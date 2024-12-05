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BFMTV: премьер Франции Барнье подаст в четверг прошение об отставке

Барнье планирует подать прошение президенту страны в Елисейском дворце.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Франции Мишель Барнье может подать прошение об отставке своего правительства утром в четверг, 5 декабря, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, Барнье планирует подать прошение в Елисейском дворце президенту Эммануэлю Макрону в 10:00 по местному времени (12:00 мск).

Напомним, премьер-министру Франции Мишелю Барнье был выражен вотум недоверия, инициированный левым объединением «Непокорившаяся Франция». Его поддержали большинство парламентариев, что теперь обязывает правительство к отставке.

На фоне произошедшего во Франции была запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. В тексте петиции отмечается, что годы президентства Макрона стали «годами презрения к французам, годами политики, провалившейся во всех областях».