Блинкен: США готовятся ввести новые санкции в отношении властей Грузии

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация планирует принять новые меры против властей Грузии, в том числе ввести дополнительные рестрикции. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в среду.
«США сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе ввести дополнительные санкции, в дополнение к дальнейшему проведению обзора двустороннего сотрудничества, о котором мы объявили ранее», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его мнению, властям Грузии «следует незамедлительно освободить», тех, кто был задержан за то, что пользовался «правами на мирные собрания и выражение мнения». Как полагает госсекретарь, «должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны в полной мере понести ответственность».
«США решительно осуждают необоснованное насилие со стороны партии “Грузинская мечта” в отношении граждан Грузии, сотрудников СМИ и деятелей оппозиции. Мы призываем “Грузинскую мечту” прекратить репрессивные действия, включая произвольные задержания и физическое насилие, с целью попытаться заставить замолчать тех, кто ее критикует, — подчеркнул Блинкен. — Мы особенно озабочены сообщениями о получении людьми серьезных травм из-за действий сотрудников правоохранительных органов».
В Грузии 28 ноября возникла очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.