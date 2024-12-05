Правоохранители в Тбилиси задержали оппозиционера Элисашвили

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили. Подробности сообщили в МВД страны.
По данным ведомства, оппозиционер задержан по уголовному делу. Он якобы напал на председателя «Национального конгресса азербайджанцев Грузии» Али Бабаева. Последний получил травмы. Инцидент был зафиксирован 2 декабря у центральной аптеки.
«Ему предъявлено обвинение по факту преследования с применением насилия», —указано в заявлении.
На данный момент известно, что Элисашвили может грозить уголовный срок. А именно — тюремное заключение до трех лет.
Также на митинге был задержан член оппозиционной партии «Ахали» Зураб Датунашвили. Он был участником потасовки. Такая же судьба постигла еще одного лидера — Ника Гварамия. Оппозиционер не давал сотрудникам полиции проводить обыск в их офисе.
Напомним, что в Грузии продолжаются протесты. Они связаны с решением премьер-министр приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Противостояние наблюдается между протестующими, которые используют камни, петарды, «коктейли Молотова», и силовиками. Она отвечают спецтехникой и водометами.