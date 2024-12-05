Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Кипр официально объявил о намерении занять пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2027 году, сообщил представитель правительства Константинос Летимпиотис.
В заявлении, распространенном пресс-службой правительства, говорится, что Республика Кипр подала официальную заявку на председательство в ОБСЕ на указанный год.
Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос отправляется на Мальту для участия в министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет с 4 по 6 декабря 2024 года в Валлетте. Как сообщил Летимпиотис, в ходе своего визита Комбос планирует провести ряд встреч с коллегами из других стран.
На мероприятии, которое станет 31-м заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ, также ожидается участие главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в ежегодном совещании министров иностранных дел стран ОБСЕ.