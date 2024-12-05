Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос отправляется на Мальту для участия в министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет с 4 по 6 декабря 2024 года в Валлетте. Как сообщил Летимпиотис, в ходе своего визита Комбос планирует провести ряд встреч с коллегами из других стран.