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Шольц после встречи с Зеленским решил создать администрацию по беженцам

Правительство Германии выступает за то, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране беженцы с Украины устраивались на работу, изучали язык и культуру.

Источник: Аргументы и факты

В Германии могут создать украинскую администрацию для координации между Киевом и Берлином вопросов беженцев. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала NTV.

Такая задумка у политика появилась после встречи с Зеленским. Последний сам предложил помощь в создании украинской администрации в Германии и Польше.

«Которая будет поддерживать украинцев либо когда они вернутся (на Украину), либо когда начнут работать в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении», — заявил Шольц.

Он добавил, что немецкое правительство готово к тому, что украинцы в течение нескольких лет будут проживать на территории Германии. Там они должны устраиваться на работу, учить язык и познавать местную культуру.

Напомним, что Шольц побывал в Киеве в начале недели. Во время встречи он заявил о новом пакете помощи стране в 650 миллионов евро. В него войдут танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T.