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Шольц заявил об отказе ФРГ разрешать Украине использовать Taurus против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не предоставит Киеву разрешение на использование дальнобойного оружия для атак вглубь России, а также не намерен поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

Источник: Reuters

«Я по-прежнему буду делать все для предотвращения эскалации, войны между Россией и НАТО. Поэтому считаю, что мои решения неизменно правильные: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же относится и к крылатым ракетам», — сказал господин Шольц во время выступления в Бундестаге.