Шольц заявил об отказе ФРГ разрешать Украине использовать Taurus против России

«Я по-прежнему буду делать все для предотвращения эскалации, войны между Россией и НАТО. Поэтому считаю, что мои решения неизменно правильные: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же относится и к крылатым ракетам», — сказал господин Шольц во время выступления в Бундестаге.