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Украинская делегация встретилась с будущим советником Трампа Уолцем

На встрече также был посланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Источник: Аргументы и факты

Украинская делегация, возглавляемая Андреем Ермаком, который является руководителем офиса президента Владимира Зеленского, посетила США. Информацию об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

В рамках визита они встретились с Майком Уолцем, который был назначен советником по национальной безопасности избранного президента Дональда Трампа, а также с Китом Келлогом, будущим спецпосланником США по Украине.

В среду Ермак также провел встречу во Флориде с Сьюзи Уайлс, будущим руководителем аппарата Трампа, как сообщает газета Wall Street Journal. В ходе переговоров глава офиса Зеленского поднимал вопрос о том, чтобы Украина была воспринята как конструктивный партнер в процессе достижения мира, а не как преграда на этом пути.

Ранее Посланник Трампа по Украине Келлог дал совет Малофееву «залезть в коробку».