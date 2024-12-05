Украинская делегация встретилась с будущим советником Трампа Уолцем

В среду Ермак также провел встречу во Флориде с Сьюзи Уайлс, будущим руководителем аппарата Трампа, как сообщает газета Wall Street Journal. В ходе переговоров глава офиса Зеленского поднимал вопрос о том, чтобы Украина была воспринята как конструктивный партнер в процессе достижения мира, а не как преграда на этом пути.