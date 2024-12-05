Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения, пишет Axios

Источники отметили, что новое предложение Израиля было согласовано в прошлое воскресенье на встрече премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, ряда правительственных министров и глав силовых ведомств. Проект, по словам чиновников, включает изменения с целью сделать возможными переговоры между сторонами — прекращение огня предлагается организовать на срок от 42 до 60 дней, а также освобождение из плена ХАМАС всех женщин вне зависимости от возраста, мужчин старше 50 лет и заложников в тяжелом состоянии здоровья.