Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса

«Мы внимательно следим за выборами в Румынии. Румынскому народу решать, кого он изберет, и США не вмешиваются в этот выбор и в этот процесс», — заверил Миллер. Вместе с тем он подчеркнул: «Мы обеспокоены сообщением Верховного совета обороны Румынии о причастности России к вредоносной деятельности в киберпространстве, направленной на нарушение целостности электоральных процессов в Румынии». Руководитель пресс-службы Госдепартамента полагает, что в связи с этим должно быть проведено расследование.