Госдеп предостерег Румынию от отказа от прозападного курса

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США предупреждают Румынию, что ее отказ от прозападного курса может привести к ослаблению связей с Вашингтоном в сфере безопасности и к сокращению американских инвестиций. Это следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованного в среду.
«США ценят вклад Румынии в качестве сильного союзника по НАТО и партнера в Евросоюзе. Достигнутый с таким трудом прогресс Румынии по закреплению в трансатлантическом сообществе не может быть обращен вспять иностранными игроками, пытающимися изменить внешнюю политику Румынии, отдалив ее от западных союзов, — отмечается в документе. — Любые такие изменения повлекут за собой серьезные негативные последствия для сотрудничества США и Румынии в сфере безопасности, а решение ограничить иностранные инвестиции станет препятствием для продолжения компаниями США инвестиций в Румынию».
«Мы внимательно следим за выборами в Румынии. Румынскому народу решать, кого он изберет, и США не вмешиваются в этот выбор и в этот процесс», — заверил Миллер. Вместе с тем он подчеркнул: «Мы обеспокоены сообщением Верховного совета обороны Румынии о причастности России к вредоносной деятельности в киберпространстве, направленной на нарушение целостности электоральных процессов в Румынии». Руководитель пресс-службы Госдепартамента полагает, что в связи с этим должно быть проведено расследование.
В первом туре президентских выборов в Румынии одержал победу независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набрав 22,94% голосов. Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони. Они будут соперниками во втором туре выборов, который пройдет 8 декабря.
Джорджеску ранее заявил журналистам: «Я не хочу вывести Румынию из ЕС или НАТО, как меня ложно обвиняли. Но мы будем вести переговоры о румынских интересах, мы будем стоять на ногах, а не на коленях на любой международной встрече. [Румынский] политический класс не умел вести переговоры, у него всегда был комплекс неполноценности перед Западом, и это прекратится».
Американская газета Politico в среду сообщила со ссылкой на источники из числа бывших и действующих должностных лиц США и стран ЕС, что победа Джорджеску на выборах стала бы «потенциально кошмарным сценарием для НАТО».