Трамп попросил закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

В августе 2023 года больше жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Обвинение предполагает, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Эта группа, как считает обвинение, действовала в Джорджии, а также в других штатах — Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия.