Трамп попросил закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу подал в среду в апелляционный суд штата Джорджия ходатайство о прекращении разбирательство по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, обосновав требование президентским иммунитетом ответчика.
Как отмечается в документе, «5 ноября 2024 года Дональда Трамп вновь стал избранным президентом, и 20 января 2025 года состоится его инаугурация как 47-го президента США», а «действующий президент полностью защищен от любых обвинений и любых судебных преследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата».
В августе 2023 года больше жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Обвинение предполагает, что Трамп в составе преступной группы предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Эта группа, как считает обвинение, действовала в Джорджии, а также в других штатах — Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия.
3 декабря адвокаты Трампа также подали ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой закрыть дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Юристы избранного президента требуют «отклонить обвинительное заключение и отменить вердикт присяжных».