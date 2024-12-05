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Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, в среду в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами договора.

«Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Юрьевич Руденко подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией вступил в силу со дня обмена ратификационными грамотами в соответствии со статьей 22 договора — 4 декабря 2024 года», — передает агентство.

ЦТАК также указывает, что основанные на договоре мощные отношения между РФ и КНДР, «будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господство, подчинение и гегемония».

Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами.

Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, «явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии». Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, «призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США». По словам замминистра, новый договор «не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии», поскольку «не предусматривает формирование военного союза».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи — это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.