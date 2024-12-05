Лидер ХДС раскритиковал идею отправки миротворческих сил ФРГ на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.