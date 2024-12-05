Лидер ХДС раскритиковал идею отправки миротворческих сил ФРГ на Украину

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину.
«Честно говоря, я считаю безответственными на данном этапе такие спекуляции», — заявил Мерц в эфире телеканала ARD, отвечая на соответствующий вопрос. «На данный момент этим вопросом никто не задается», — отметил он. При этом лидер ХДС подчеркнул, что конфликт на Украине продолжается.
«Мы все бьемся над вопросом, как положить конец этой войне. Мы все хотим мира в этой стране», — утверждал Мерц. Вопрос, по его словам, заключается в том, как этого можно достичь.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке некоторых СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня». Политик добавила, что Германия «будет всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.