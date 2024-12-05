Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался улететь в Россию, однако ему было отказано в выезде из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает газета Wall Street Journal.
Согласно информации издания, 28 октября 56-летний Лофтус пытался вылететь в Турцию, находясь под испытательным сроком, который обязывает его получать разрешение на выезд за пределы Далласа. Ему было отказано в посадке на рейс. Он планировал из Турции продолжить путь в Грузию, а затем получить 90-дневную визу для поездки в Россию.
В материалах упоминается, что он находился в контакте с неким россиянином по имени Гриша, через которого он собирался попасть в российские вооруженные силы для участия в конфликте на Украине.
Лофтус был арестован в штате Айова три дня спустя после попытки вылета в Россию за нарушение условий испытательного срока, когда он, предположительно, направлялся в Висконсин, чтобы передать вещи своему сыну. На заседании по его делу судья выразил удивление по поводу планов Лофтуса о полете в Россию, отметив, что не может решить, является ли это «тревожным или фантастичным».
Ранее сообщалось, что в зоне СВО был уничтожен американский наемник Харрис Ричард Дин с позывным Кавермен. Известно, что Харрис Дин присоединился к наемникам, воюющим на стороне Украины, ещё в 2022 году.