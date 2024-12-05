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ЦТАК: вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР

Корейско-российские отношения послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка.

Источник: Аргументы и факты

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу. Подробности сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, документ начал действие с 4 декабря. В нем указано, что отношения между Москвой и Пхеньяном способны ускорить формирование справедливого миропорядка.

Взаимодействия между двумя сторонами являются сильным механизмом обеспечения безопасности. Благодаря ему народы государств процветают, ситуация в регионе смягчается, а международная стратегическая стабильность улучшается.

«Корейско-российские отношения послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка», — указано в сообщении.

Процесс обмена ратификационными грамотами состоялся на территории Москвы. Его провели заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю. Этот шаг стал последним в решении ратифицировать договор.