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Священник из Новосибирска прокомментировал ситуацию с яхтой патриарха Кирилла

Новосибирский священник заступился за яхту патриарха Кирилла.

Источник: РИА "Новости"

В эфире телеканала «Союз» настоятель храма в честь Великомученика и Победоносца Георгия в Новосибирске Александр Сахненко прокомментировал ситуацию с яхтой патриарха Кирилла, примерная стоимость которой составляет 400 миллионов рублей.

По его словам, отдых патриарха на яхте не является чем-то осуждаемым. Священник подчеркнул, что духовенство имеет право на материальные блага и отдых.

Он также добавил, что если патриарх несколько раз в месяц проводит время на яхте, наслаждаясь свежим воздухом, то в этом нет ничего плохого.

религии