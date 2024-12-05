Священник из Новосибирска прокомментировал ситуацию с яхтой патриарха Кирилла

В эфире телеканала «Союз» настоятель храма в честь Великомученика и Победоносца Георгия в Новосибирске Александр Сахненко прокомментировал ситуацию с яхтой патриарха Кирилла, примерная стоимость которой составляет 400 миллионов рублей.
По его словам, отдых патриарха на яхте не является чем-то осуждаемым. Священник подчеркнул, что духовенство имеет право на материальные блага и отдых.
Он также добавил, что если патриарх несколько раз в месяц проводит время на яхте, наслаждаясь свежим воздухом, то в этом нет ничего плохого.