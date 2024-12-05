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Шольц сделал новое заявление об ударах Taurus по территории России

Шольц подчеркнул, что намерен делать все, чтобы избежать эскалации между РФ и НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Германия не планирует предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь России, а также не собирается поставлять крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге по возвращении из Киева.

Шольц подчеркнул, что намерен делать все для того, чтобы не произошло эскалации между Россией и НАТО. В связи с этим Германия не разрешит наносить удары опасным оружием вглубь российской территории.

Он также добавил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, причем такие решения будут согласовываться с Киевом. С начала конфликта ФРГ оказала Украине помощь на сумму 28 миллиардов евро.

Ранее Шольц заявил, что отказ от разговоров с российским лидером Владимиром Путиным продемонстрировал бы политическую слабость Германии и Евросоюза.