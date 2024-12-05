Правительство Франции уходит в отставку после вотума недоверия

Проект бюджета Барнье предполагал снижение дефицита с 6% ВВП в 2024 году до 5% в 2025 году. Он предупреждал, что отказ от предложенных мер может негативно сказаться на государственных финансах. Однако оппозиция сочла его план недостаточным, а использование статьи 49.3 лишь усугубило критику.