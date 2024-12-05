Южная Корея и Казахстан отменили переговоры министров обороны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.