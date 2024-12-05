Люди с символикой ВСУ появились на митинге оппозиции в Тбилиси

Люди с символикой входящего в состав Вооруженных сил Украины и воюющего там «Грузинского национального легиона»* появились на митинге в Тбилиси. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, один из мужчин пришел на митинг в камуфляже. Вместо ног у него было два протеза. Он «укрылся» флагом с символикой этого «легиона» и протестовал против действующих властей.
В беседе с журналистами мужчина подтвердил, что воевал на территории Украины. В боях он получил серьезные ранения.
Аналогично в толпе появились другие мужчины в камуфляже. Они ходили между людьми с тактическими рюкзаками. На одежде некоторых можно было заметить шевроны с флагами Грузии или Украины.
Напомним, что в Грузии продолжаются массовые протесты оппозиции. Активисты перекрыли проспект Руставели и остаются на нем уже несколько часов. Методы протестующих стандартные — пожары, разрушения, взрывы «коктейлей Молотова» и камни. Правоохранители отвечают им из специальной техники и водометов.
* Запрещенная в России террористическая группировка.