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Люди с символикой ВСУ появились на митинге оппозиции в Тбилиси

В частности, на митинг пришел мужчина в камуфляже с двумя протезами вместо ног, укрытый флагом с символикой.

Люди с символикой входящего в состав Вооруженных сил Украины и воюющего там «Грузинского национального легиона»* появились на митинге в Тбилиси. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, один из мужчин пришел на митинг в камуфляже. Вместо ног у него было два протеза. Он «укрылся» флагом с символикой этого «легиона» и протестовал против действующих властей.

В беседе с журналистами мужчина подтвердил, что воевал на территории Украины. В боях он получил серьезные ранения.

Аналогично в толпе появились другие мужчины в камуфляже. Они ходили между людьми с тактическими рюкзаками. На одежде некоторых можно было заметить шевроны с флагами Грузии или Украины.

Напомним, что в Грузии продолжаются массовые протесты оппозиции. Активисты перекрыли проспект Руставели и остаются на нем уже несколько часов. Методы протестующих стандартные — пожары, разрушения, взрывы «коктейлей Молотова» и камни. Правоохранители отвечают им из специальной техники и водометов.

* Запрещенная в России террористическая группировка.