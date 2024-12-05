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В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Брюсселе обсуждали варианты предоставления гарантий безопасности Украине, которые бы не провоцировали Россию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.

Источник: © РИА Новости

«В ходе обсуждений рассматривались различные варианты гарантий безопасности, которые бы защитили Украину и которые не провоцировали бы Россию», — отмечается в публикации.

Одним из возможных вариантов прекращения огня источники агентства назвали создание демилитаризованной зоны. В случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее, по словам одного высокопоставленного дипломата НАТО.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции четко обозначил необходимость усиления военной поддержки Украины, акцентировав внимание на том, что целью поставок вооружений является предоставление Киеву более выгодных позиций на переговорах.

Ранее Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине, которая может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, будет представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.

НАТО
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