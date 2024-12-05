В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg

Ранее Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине, которая может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, будет представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.