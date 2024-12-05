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Блинкен: США могут ввести новые санкции на фоне протестов в Грузии

Американская сторона поддержала разрушительные митинги оппозиции.

Источник: Аргументы и факты

Власти Соединенных Штатов готовы задействовать дополнительные меры в отношении Грузии. Такое заявление сделал государственный секретарь страны Энтони Блинкен.

По его словам, дополнительными мерами могут стать санкции. Причина заключается в проходящих на территории Грузии митингах оппозиции.

США поддержали разрушительные протесты оппозиции, назвав их «демократическими устремлениями». Власти же якобы «подрывают демократические процессы», запрещая «мирные собрания» и «волеизъявления».

«В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества США готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты», — указано в заявлении госсекретаря.

Напомним, что митинги оппозиции проходят в Грузии с 28 ноября. Протестующие вышли на улице против решения приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. На протестах присутствуют и люди с символикой Вооруженных сил Украины.