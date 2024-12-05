Блинкен: США могут ввести новые санкции на фоне протестов в Грузии

Напомним, что митинги оппозиции проходят в Грузии с 28 ноября. Протестующие вышли на улице против решения приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. На протестах присутствуют и люди с символикой Вооруженных сил Украины.