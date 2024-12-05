Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения о прекращении огня

Согласно публикации, предложение предусматривает освобождение ста израильских заложников, находящихся в руках ХАМАС, и введение перемирия сроком от 42 до 60 дней. Также в проекте указано освобождение всех женщин, независимо от их возраста, мужчин старше 50 лет и тех, кто находится в тяжелом состоянии здоровья.