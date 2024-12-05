Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения о прекращении огня

Израиль направил движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предполагающий освобождение части израильских заложников и временное прекращение огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Согласно публикации, предложение предусматривает освобождение ста израильских заложников, находящихся в руках ХАМАС, и введение перемирия сроком от 42 до 60 дней. Также в проекте указано освобождение всех женщин, независимо от их возраста, мужчин старше 50 лет и тех, кто находится в тяжелом состоянии здоровья.
Обновленный проект был утвержден в прошлое воскресенье на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ряда министров и руководителей силовых ведомств. Документ был передан египетской разведке, которая представила его руководству ХАМАС во время переговоров в понедельник. Однако реакция палестинского движения на предложение пока остается неизвестной.
По словам источников, возможное возобновление переговоров также связано с внешними факторами. Среди них — давление со стороны избранного президента США Дональда Трампа, ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара и прекращение огня в Ливане.
3 декабря израильские военные нарушили соглашение о прекращении огня и атаковали ряд населенных пунктов на юге Ливана. В результате погибли девять человек.