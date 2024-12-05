Посол в Саудовской Аравии назначен новым министром обороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал прошение об отставке. Подробности сообщает агентство Ренхап.
По данным ресурса, президент республики Юн Сок Ель уже принял соответствующее прошение. На место главы военного ведомства назначен посол страны в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек.
«Юн принимает прошение министра обороны об отставке… Юн назначает Чхве Бен Хека, посла в Саудовской Аравии, новым министром обороны», — указано в сообщении.
Напомним, что кадровые перестановки потребовались после решения президента ввести в стране военное положение. Таким методом лидер хотел «вычистить просеверокорейские силы». Предпосылкой к введению особого режима стало то, что оппозиционная Демократическая партия подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору государства. Президент посчитал, что попытки отстранить от власти чиновников могут грозить параличом власти.
Позже Национальное собрание собралось на голосование. Все собравшиеся депутаты проголосовали против военного положения. Постановление Юн Сок Ель выполнил только спустя несколько часов. Против президента могут выдвинуть обвинения в государственном перевороте.