Посол в Саудовской Аравии назначен новым министром обороны Южной Кореи

Напомним, что кадровые перестановки потребовались после решения президента ввести в стране военное положение. Таким методом лидер хотел «вычистить просеверокорейские силы». Предпосылкой к введению особого режима стало то, что оппозиционная Демократическая партия подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору государства. Президент посчитал, что попытки отстранить от власти чиновников могут грозить параличом власти.