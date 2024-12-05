Выплаты студентам, приватизация. Радий Хабиров подписал в ноябре важные законы

Выплаты студентам
В Башкирии студенты-целевики, которые очно учатся в вузах и ссузах по направлению «Образование и педагогическая наука», будут получать денежную выплату. Указ об этом 26 ноября подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Согласно документу, выплату учащиеся будут получать ежемесячно. Ее размер для студентов вузов в зависимости от курса составит от 5 до 10 тысяч, для студентов колледжей — от 2 до 3,9 тысячи рублей. Дополнительную меру соцподдержки граждан, заключивших договор о целевом обучении в очной форме, установили в целях дальнейшего трудоустройства в государственную образовательную организацию республики, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.
Указ Главы уже вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября этого года, сообщил Башинформ.
3 декабря, в ходе прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в республике есть целый ряд мер для поддержки и удержания специалистов — врачей, учителей, работников культуры, тренеров. «Действуют всевозможные программы». Средняя зарплата по региону выросла до 66 тысяч рублей.
Развитие любительского спорта
5 ноября на портале правовой информации Башкирии вышел закон, касающийся развития военно-прикладного и любительского спорта в республике. Соответствующие изменения внесены в закон о физической культуре и спорте в РБ. Принятый Госсобранием и подписанный Главой Башкирии закон дает органам госвласти правовые основания за счет бюджетных средств содействовать военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Появится больше возможностей для проведения любительских спортивных соревнований.
Так, благодаря новой норме власти смогут безвозмездно или в аренду на льготных условиях передавать организаторам любительских соревнований помещения и объекты спорта для проведения таких мероприятий. Кроме того, закон будет способствовать широкому вовлечению жителей Башкирии в спорт, пояснили Башинформу в Курултае РБ. В документе говорится, что работодатели вправе содействовать развитию физкультурно-спортивных клубов по месту работы, а также участию работников в спортивных мероприятиях для их вовлечения в занятия физкультурой и спортом и ведение здорового образа жизни.
3 декабря, в ходе прямой линии Радий Хабиров рассказал о строительстве в республике новых спортивных объектов. Так, по его словам, в Уфе планируют создать Училище олимпийского резерва, построить легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса.
Доступность спорта для инвалидов
Также в Башкирии уделяется большое внимание повышению доступности спорта для инвалидов и развитию адаптивного спорта. 14 ноября Глава республики Радий Хабиров подписал указ о реализации в республике проекта социального воздействия в сфере физкультуры и спорта «Повышение доступности спорта для незрячих и слабовидящих людей через занятия адаптивной физической культурой в РБ». Уполномоченным органом по проведению в Башкирии в 2024—2027 годах пилотной апробации проекта социального воздействия определен минспорт республики. Организатором проекта является Центр развития и популяризации физкультуры и спорта. Оператором — госкорпорация развития «ВЭБ. РФ».
Указ Главы Башкирии вступил в силу со дня его подписания.
И социализация людей с ОВЗ
Еще в ноябре в Башкирии вступили в силу изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в РБ». Подписанный Главой республики документ касается повседневной жизни людей с инвалидностью, которые из-за ограничений по здоровью не могут обходиться в быту своими силами, и регулирует вопросы сопровождаемого проживания инвалидов.
Как сообщили Башинформу в Госсобрании, для граждан с ОВЗ, нуждающихся в сопровождении, предусмотрены различные форматы поддержки. Например, услуги ассистента, который поможет с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить дома, а не в интернате. Закон призван способствовать социализации людей с ОВЗ, повышению качества их жизни. В документе говорится, что нуждаемость инвалида в сопровождаемом проживании установит министерство труда и соцзащиты населения. Также закон вводит понятие «социальная занятость инвалидов». Это вид социальной адаптации, который позволит вовлечь инвалидов в общественную жизнь. Организации, которые будут заниматься социальной занятостью инвалидов, также определит минтруд РБ.
На прямой линии 3 декабря Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о поддержке в республике людей с инвалидностью. Главным событием Года заботы о людях с ОВЗ он назвал открытие детского реабилитационного центра «Салют» в Уфе.
Сохранение природных парков
В Башкирии утвердили охранные зоны природных парков «Иремель» и «Мурадымовское ущелье». Указ о создании и установлении границ охранных зон парков подписал Глава республики Радий Хабиров 22 ноября. В документе говорится, что природный парк «Иремель» расположен в Белорецком и Учалинском районах. «Мурадымовское ущелье» находится на территории Кугарчинского и Зилаирского районов Башкирии. Администрациям этих районов рекомендовано разрабатывать документы «территориального планирования с учетом режима особо охраняемых природных территорий и их охранных зон».
Так, на территории парка «Иремель» площадью 2967,8 га осуществляются сохранение, восстановление и реконструкция естественных экосистем и культурных ландшафтов, а также водоемов, растительного и животного мира. Здесь запрещены поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, размещение отходов и отравляющих веществ, а также промышленных производств, «представляющих особую экологическую опасность». Нельзя разбивать стоянки, устанавливать палатки «вне установленных для этого мест», проводить коммерческие туры, экспедиции без согласования с дирекцией природного парка. Также под запретом — организация и проведение авто- и мотогонок.
Такие же запреты и требования установлены для природного парка «Мурадымовское ущелье», площадь которого составляет 1525,8 га. Вокруг парка дополнительно определена «зона заказного режима». В этой зоне запрещено строить здания, магистральные дороги и коммуникации, не связанные с обеспечением режима охраны парка и его рекреационной деятельностью, говорится документе, опубликованном на портале правовой информации республики.
Поддержка участников СВО
В Башкирии уточнили порядок освобождения участников СВО от пеней за услуги ЖКХ. Соответствующие изменения в свой ранний указ подписал Глава республики 2 ноября. Согласно новой редакции документа, от уплаты пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилье и коммунальные услуги освобождаются добровольцы-контрактники на время действия контракта, члены семей участников СВО в период их службы, либо с момента признания таких граждан безвестно отсутствующими до объявления их умершими, говорится в указе.
Ранее «Башинформ» сообщил, что Башкирия лидирует в ПФО по количеству мер поддержки участников СВО: их в республике около 40. 3 декабря 2024 года в ходе прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что участник спецоперации — это сейчас главный человек. И республика будет делать всё для поддержки наших воинов.
Приватизация по-новому
В Башкирии установили новый способ приватизации государственного имущества. Соответствующие изменения в закон «О приватизации государственного имущества в РБ» подписал Радий Хабиров. Так, документом, обнародованным 5 ноября, установлен новый способ приватизации — продажа по минимально допустимой цене. Продавать госимущество таким образом можно будет в том случае, если не состоялась его продажа посредством публичного предложения, сообщили Башинформу в Курултае республики. Ранее, если аукцион не состоялся, имущество выставлялось на продажу без объявления цены. Это открывало лазейки для злоупотреблений: по закону имущество должно было отходить победителю по цене наибольшего предложения, хоть это 10 рублей.
Новый закон устанавливает порог, ниже которого опускать цену имущества нельзя. При продаже по минимально допустимой цене цена госимущества устанавливается в размере 5% от первоначального предложения. Если же первоначальное предложение более 20 млн рублей, то минимально допустимая цена госимущества будет устанавливаться в размере 10% этой суммы. Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере 1% первоначального предложения. Если участник откажется от сделки, его ждет штраф. По мнению парламентариев, такой порядок станет преградой для недобросовестных участников и повысит результативность торгов.
Родительская доблесть и слава
21 ноября Радий Хабиров в честь Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, вручил жителям республики государственные награды — медали «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Так, по указу Главы Башкирии от 15 ноября семь семей республики награждены медалью «Родительская доблесть» за заслуги в воспитании детей и большой вклад в укрепление семейных ценностей. Среди них мама Героя России Алмаза Сафина Гузель Сафина из Альшеевского района, родители Героя России Бориса Дудко Алекандр и Маргарита Дудко из Бирского района, мама победителя международных олимпиад по химии Вадима Харисова Зульхида Харисова из Уфы и другие.
Также по указу Главы Башкирии от 15 ноября медалью «Материнская слава» награждены многодетные мамы из 22 районов и четырех городов республики. Награда присуждается женщинам республики, родившим и воспитавшим пять и более детей.
Освободили от налога пожарных
В Башкирии муниципальные и добровольные пожарные команды три года не будут платить транспортный налог. Такие изменения в закон «О транспортном налоге в Республике Башкортостан» 29 ноября подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. По новой норме, эта категория налогоплательщиков будет освобождена от уплаты транспортного налога на пожарные автомобили с 2025 по 2027 год. При этом депутаты рассчитывают, что выпадающие доходы бюджета будут компенсированы благодаря возросшей эффективности пожарной охраны, сокращению количества пожаров и наносимого ими ущерба, сообщил Башинформ.
Повысили налог для мигрантов
В Башкирии повысили налог на доходы для иностранных специалистов, которые работают в республике по патенту. Соответствующий закон подписал Радий Хабиров. В частности, коэффициент на 2025 год увеличен до 2,0239 (в 2024-м он составил 1,875). Как пояснили в Госсобрании, «данный коэффициент устанавливается для того, чтобы приблизить налоговую нагрузку на иностранных граждан к налоговой нагрузке на жителей республики». С учетом этого показателя фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физлиц для иностранцев, работающих в Башкирии по патенту, составит 6,3 тысячи рублей. Эта сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства — отраслей, где наиболее востребован труд мигрантов. По мнению парламентариев, новая норма обеспечит защиту интересов жителей и мигрантов, занимающихся одной и той же деятельностью, а также сбалансирует спрос и предложение рабочей силы, сообщил Башинформ.
На прямой линии 3 декабря Глава Башкирии, комментируя возможность ужесточения мер к мигрантам, отметил, что в республике пока не стоит вопрос об ограничении сферы деятельности мигрантов. «Республике мигранты нужны. Наша экономика пока не в состоянии в полной мере работать без них, в том числе в сфере строительства», — сказал Радий Хабиров.