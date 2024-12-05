Выплаты студентам, приватизация. Радий Хабиров подписал в ноябре важные законы

В Башкирии повысили налог на доходы для иностранных специалистов, которые работают в республике по патенту. Соответствующий закон подписал Радий Хабиров. В частности, коэффициент на 2025 год увеличен до 2,0239 (в 2024-м он составил 1,875). Как пояснили в Госсобрании, «данный коэффициент устанавливается для того, чтобы приблизить налоговую нагрузку на иностранных граждан к налоговой нагрузке на жителей республики». С учетом этого показателя фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физлиц для иностранцев, работающих в Башкирии по патенту, составит 6,3 тысячи рублей. Эта сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства — отраслей, где наиболее востребован труд мигрантов. По мнению парламентариев, новая норма обеспечит защиту интересов жителей и мигрантов, занимающихся одной и той же деятельностью, а также сбалансирует спрос и предложение рабочей силы, сообщил Башинформ.