Милей назвал центризм и умеренность глупостью

«Позиция и инструменты центристов всегда помогают преступным левым. Нам неинтересно достигать знаменитые политические консенсусы, которые являются ни чем иным, как пактами, направленными на то, чтобы продолжать вечно жить за счет налогоплательщика», — заявил он.