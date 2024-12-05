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Милей назвал центризм и умеренность глупостью

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал склонность к центризму в политике глупостью. Его заявление на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Буэнос-Айресе цитирует ТАСС.

Источник: Reuters

«Позиция и инструменты центристов всегда помогают преступным левым. Нам неинтересно достигать знаменитые политические консенсусы, которые являются ни чем иным, как пактами, направленными на то, чтобы продолжать вечно жить за счет налогоплательщика», — заявил он.

По словам Милея, в стране «нет места для тех, кто требует консенсуса и соблюдение приличий». Также он призвал консерваторов вести «культурную битву» против левых идей.

«Как говорил Ленин, без революционной теории не может быть и революционного движения», — подчеркнул он.

До этого Милей уволил министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино.