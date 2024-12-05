Милей назвал центризм и умеренность глупостью

«Позиция и инструменты центристов всегда помогают преступным левым. Нам неинтересно достигать знаменитые политические консенсусы, которые являются ни чем иным, как пактами, направленными на то, чтобы продолжать вечно жить за счет налогоплательщика», — заявил он.
По словам Милея, в стране «нет места для тех, кто требует консенсуса и соблюдение приличий». Также он призвал консерваторов вести «культурную битву» против левых идей.
«Как говорил Ленин, без революционной теории не может быть и революционного движения», — подчеркнул он.
До этого Милей уволил министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино.