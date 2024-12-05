Рябков: РФ готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но есть условие

Ранее СNN сообщал, что будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает сразу несколько предложений, связанных с урегулированием на Украине. Речь, в частности, идет о прекращении огня на время переговоров. В частности, составленный будущим спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом план предполагает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев, отказ от вопроса о членстве Украины в НАТО на десять лет.