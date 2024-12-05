В границы Тараза включили новые земли

Согласиться с совместным решением Жамбылского областного маслихата и постановлением акимата Жамбылской области от 25 сентября 2024 года «Об изменении границ города Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области» об изменении границ (черты) города Тараза Жамбылской области путем включения части земель Жамбылского и Байзакского районов общей площадью 12 906,7 гектара.