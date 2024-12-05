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Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации сотрудничества с Таиландом

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Ваша страна обладает заслуженным авторитетом в мире, играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов, — говорится в поздравлении. — Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках».

Глава государства пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и осуществления всех планов, а таиландцам — счастья и успехов.

Лукашенко Александр