Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации сотрудничества с Таиландом

«Ваша страна обладает заслуженным авторитетом в мире, играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов, — говорится в поздравлении. — Подтверждаю готовность Республики Беларусь к активизации белорусско-таиландского сотрудничества в политической и торгово-экономической отраслях, расширению деловых и гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках».