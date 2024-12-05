Пашинян сказал о точке необратимости Армении и ОДКБ, куда входит Беларусь

В момент правительственного часа в парламенте Пашинян отреагировал на слова президента России Владимира Путина, касающиеся того, что события, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, против Армении не было никакой агрессии. Премьер-министр отметил, что Армения не обсуждала свои отношения с ОДКБ в контексте карабахской темы, «а Армения подвергалась агрессии в 2021 и 2022 годах».