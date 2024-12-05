Премьер-министр Никол Пашинян сказал о точке необратимости Армении и ОДКБ, куда входит Беларусь, пишет РИА Новости.
В момент правительственного часа в парламенте Пашинян отреагировал на слова президента России Владимира Путина, касающиеся того, что события, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, против Армении не было никакой агрессии. Премьер-министр отметил, что Армения не обсуждала свои отношения с ОДКБ в контексте карабахской темы, «а Армения подвергалась агрессии в 2021 и 2022 годах».
— Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата, — подчеркнул Пашинян.
Комментируя замораживание участие страны в ОДКБ, он обратил внимание на то, что Армения не принимает участие в разработке документов в рамках указанной организации, не вносит предложений, не выражает своей позиции по предложениям.
— Мы просто не накладываем вето на какой-либо документ, так как по существу мы себя считаем за пределами ОДКБ, — заявил премьер-министр Армении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.
Тем временем в ОДКБ не исключают никаких сценариев из-за приближения НАТО к Беларуси и России.
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