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Пашинян сказал о точке необратимости Армении и ОДКБ, куда входит Беларусь

Премьер Пашинян сказал, что отношения Армении с ОДКБ, куда входить Беларусь, перешли точку необратимости.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Никол Пашинян сказал о точке необратимости Армении и ОДКБ, куда входит Беларусь, пишет РИА Новости.

В момент правительственного часа в парламенте Пашинян отреагировал на слова президента России Владимира Путина, касающиеся того, что события, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, против Армении не было никакой агрессии. Премьер-министр отметил, что Армения не обсуждала свои отношения с ОДКБ в контексте карабахской темы, «а Армения подвергалась агрессии в 2021 и 2022 годах».

— Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата, — подчеркнул Пашинян.

Комментируя замораживание участие страны в ОДКБ, он обратил внимание на то, что Армения не принимает участие в разработке документов в рамках указанной организации, не вносит предложений, не выражает своей позиции по предложениям.

— Мы просто не накладываем вето на какой-либо документ, так как по существу мы себя считаем за пределами ОДКБ, — заявил премьер-министр Армении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.

Тем временем в ОДКБ не исключают никаких сценариев из-за приближения НАТО к Беларуси и России.

Также мы писали, что премьер-министр Роман Головченко отреагировал на ситуацию с такси в Минске.