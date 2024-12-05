Власти Екатеринбурга изменят систему работы с ТОС

Организации ТОС существуют во всех районах Екатеринбурга: в Верх-Исетском и Октябрьском их по два, по три в Академическом, Орджоникидзевском и Чкаловском, еще по пять находятся в Железнодорожном и Кировском, восемь — в Ленинском районе, из них 11 активно работают, проводят мероприятия и тесно взаимодействуют с городскими властями.