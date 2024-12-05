Прямая линия с губернатором Челябинской области пройдет 11 декабря

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером состоится 11 декабря. Ее начало намечено на 12:00.
— Мне важно ответить на ваши вопросы, разобраться в конкретных проблемах и ситуациях, определить, где усилить работу органов власти, — обратился Алексей Текслер к южноуральцам.
Прислать вопрос губернатору можно заранее. Заявки начали принимать 5 декабря, а завершат одновременно с окончанием прямой линии. Обратиться к Алексею Текслеру получится несколькими способами.
Можно записать видеоролик. Для этого необходимо зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать там на баннер «Отправить видеообращение», прикрепить видеофайл и заполнить форму обратной связи.
Можно сформулировать вопрос письменно. В этом случае также понадобится зайти на сайт спроситекслера.рф. На сайте необходимо нажать на баннер «Задать вопрос». Отправить заявку таким способом смогут лишь те, у кого есть регистрация на портале госуслуг.
Задать вопрос можно также по телефону. Для этого работает горячая линия 8−800−500−74−50.
Ответы губернатора будут транслировать в прямом эфире. Жители Челябинской области смогут посмотреть трансляцию на страницах губернатора и регионального правительства в соцсетях, в сообществах «Центра управления регионом», «Первого областного» и медиахолдинга «ГранадаПресс» во ВКонтакте, в эфире телеканалов Россия 24, Урал 24, ОТВ, 31 канал, Урал1. Послушать прямую линию можно будет на «Радио России Южный Урал» и радио «Бизнес ФМ Челябинск».