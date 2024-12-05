Прямая линия с губернатором Челябинской области пройдет 11 декабря

Можно сформулировать вопрос письменно. В этом случае также понадобится зайти на сайт спроситекслера.рф. На сайте необходимо нажать на баннер «Задать вопрос». Отправить заявку таким способом смогут лишь те, у кого есть регистрация на портале госуслуг.