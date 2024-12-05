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Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем добровольца

Глава региона поблагодарил волонтеров за их неравнодушие и вклад в общее дело.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 декабря поздравил жителей региона с Днем добровольца, отметив, что это праздник настоящих героев России.

«Отзывчивые, благородные, сильные духом люди, они плечом к плечу противостоят любым трудностям, приходят на помощь в самых непростых ситуациях», — говорится в поздравлении Куйвашева.

Губернатор поблагодарил неравнодушных уральцев за вклад в общее дело, открытость, неравнодушие и милосердие и пожелал добровольцам крепкого здоровья, благополучия, энергии и новых достижений.