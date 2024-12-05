Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем добровольца

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 декабря поздравил жителей региона с Днем добровольца, отметив, что это праздник настоящих героев России.
«Отзывчивые, благородные, сильные духом люди, они плечом к плечу противостоят любым трудностям, приходят на помощь в самых непростых ситуациях», — говорится в поздравлении Куйвашева.
Губернатор поблагодарил неравнодушных уральцев за вклад в общее дело, открытость, неравнодушие и милосердие и пожелал добровольцам крепкого здоровья, благополучия, энергии и новых достижений.