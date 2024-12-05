Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

По словам Ди Дорси, это стало первым контактом между военачальниками двух стран с момента назначения Брауна на должность главы Генштаба ВС США. В заявлении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили «ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине».