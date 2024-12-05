Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун переговорил по телефону с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым 27 ноября после запроса со стороны Минобороны России», — заявил он.
По словам Ди Дорси, это стало первым контактом между военачальниками двух стран с момента назначения Брауна на должность главы Генштаба ВС США. В заявлении представителя Пентагона отмечается, что стороны обсудили «ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине».
Как заявил Дорси, генерал Браун дал согласие не афишировать подробности состоявшейся беседы.
РИА Новости запросило комментарий Пентагона и Генштаба ВС США, но на момент публикации материала не получило какого-либо ответа.
Официального сообщения от российской стороны о разговоре пока не поступало.