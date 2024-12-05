Министр спорта РФ: «Если Федорищев заявил о коррупции, значит, есть основания»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Ранее глава региона заявил, что у «Крыльев Советов» есть долг в 36 миллионов рублей перед «преступниками» в судейском корпусе. По его словам, в схеме могут быть замешаны 10 клубов РПЛ.
«Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор заявил, значит, есть на то основания. Комментировать здесь — только портить. Федорищева я знаю давно, вместе учились в школе губернаторов», — заявил Дегтярев.
Напомним, Вячеслав Федорищев подготовил заявление в МВД и прокуратуру по делу «Крыльев Советов». Он попросил правоохранителей проверить деятельность клуба по четырем статьям УК РФ и выразил готовность лично участвовать в опросах. Губернатор заявил, что несправедливости не будет.