Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца

Уверен, инициатива и энергия добровольцев — людей, верящих в силу добра и творящих добро своими руками — это тот мощный ресурс, который способен придать дополнительную динамику опережающему социально-экономического развитию Самарской области. Только вместе мы справимся со всеми вызовами и решим те грандиозные задачи, которые перед нами ставит время", — заключил губернатор.