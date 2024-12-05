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Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — сказал он.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.

В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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