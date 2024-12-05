Над тремя областями РФ сбили 16 БПЛА. Военная операция, день 1016-й

09:28 Племянник министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Бучаева погиб в зоне проведения СВО, написал глава региона Сергей Меликов.

09:21 По данным Wall Street Journal, команда Трампа во время встречи с Ермаком не проявила интереса к идее приглашения Киева в НАТО, однако они поддержали передачу оружия со стороны администрации Джо Байдена.

09:18 В Киеве и части областях Украины объявили воздушную тревогу.

09:11 Politico со ссылкой на заместителя главы минфина Польши Павла Карбовника пишет, что Трамп может отказаться от выделения кредита Украине на $50 млрд с погашением за счет доходов от российских замороженных активов.

09:04 Немецкая компания Helsing наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом, выяснило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

09:02 ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что ВС РФ выбили военнослужащих ВСУ с нескольких позиций, которые были оборудованы на территории шахты «Центральная» в Дзержинске (украинское название Торецк).

09:00.

08:57 По данным NTV, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским решил создать администрацию по делам украинских беженцев.

08:55 ❗️Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине, обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

