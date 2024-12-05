Politico: Венгрия может потерять €1 млрд из фондов ЕС до конца года

В соответствии с правилами ЕС любой стране сообщества дается два года, чтобы потребовать обратно средства, удержанные Еврокомиссией. В этом случае речь идет о сумме из бюджета 2022 года. «Это большие деньги для любой страны, но особенно для Венгрии», — приводит Politico слова дипломата ЕС, не пожелавшего назвать свое имя.