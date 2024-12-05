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Лукашенко обратился к королю Таиланда, сказав о расширении контактов с Беларусью

Лукашенко поздравил короля Таиланда с Национальным днем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 декабря поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и народ страны с Национальным днем Королевства Таиланд и сказал о расширении контактов с Беларусью. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что Таиланд обладает заслуженным авторитетом в мире. Кроме того, страна играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, в также вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов.

Президент Беларуси подтвердил готовность к активизации сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической отраслях. Также Александр Лукашенко подтвердил готовность к расширению деловых, гуманитарных контактов, развитию конструктивного взаимодействия на международных площадках.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал жителям Брестской области о продуктах, известных в мире.

Также глава государства одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности.