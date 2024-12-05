Лукашенко обратился к королю Таиланда, сказав о расширении контактов с Беларусью

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что Таиланд обладает заслуженным авторитетом в мире. Кроме того, страна играет значительную роль в многосторонних структурах Юго-Восточной Азии, в первую очередь в АСЕАН, в также вносит большой вклад в решение глобальных и региональных вопросов.