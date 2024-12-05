Белорусский журналист Григорий Азаренок рассказал о работе комиссии по возвращению уехавших белорусов

Он также рассказал, что рассматривали обращение одного «персонажа», а член комиссии заявил, что лично его знает и уверен в том, что данный человек не раскается никогда. По словам журналиста, члену комиссии удалось всех переубедить. Он акцентировал внимание на том, что по каждому идет индивидуальная работа.