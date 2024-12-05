Белорусский журналист Григорий Азаренок рассказал о работе комиссии по возвращению уехавших белорусов

Белорусский журналист Григорий Азаренок в интервью sb.by рассказал о работе комиссии по возвращению уехавших белорусов.
На вопрос журналистки Людмилы Гладкой о том, как именно все устроено в комиссии, Азаренок ответил:
— Ага, я тебе сейчас все расскажу, а завтра с меня Андрей Иванович Швед (генеральный прокурор Беларуси. — Ред.) спросит. За разглашение государственной тайны.
По словам Григория Азаренка, во время заседаний комиссии порой идут серьезные, конструктивные дискуссии. Он заметил, что бывает, что расходятся мнения между гражданскими и силовиками.
— Иногда ваш коллега Андрей Муковозчик (обозреватель издания «Беларусь сегодня». — Ред.) дает жару, — обратил внимание журналист.
Азаренок уточнил, что комиссия рассматривает вопросы по отраслям.
— Идет, например, тема спорта. Рассматриваются же не только вопросы возвращения уехавших, но и возвращения в профессию тех, кто дверью ошибся, — пояснил он.
Он также рассказал, что рассматривали обращение одного «персонажа», а член комиссии заявил, что лично его знает и уверен в том, что данный человек не раскается никогда. По словам журналиста, члену комиссии удалось всех переубедить. Он акцентировал внимание на том, что по каждому идет индивидуальная работа.
Азаренок подчеркнул, что комиссия является не просто интересным, но и уникальным механизмом. Он добавил, что это государственное творчество.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о продлении работы комиссии по возвращению уехавших белорусов.
Кстати, глава государства наделил новыми полномочиями комиссию по возвращению беглых.