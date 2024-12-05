Кандидат Трампа на пост главы Пентагона пообещал бросить пить

Ранее ABC News со ссылкой на источники информировал, что все больше американских сенаторов сообщают, что не намерены голосовать за утверждение Хегсета на пост шефа Пентагона. По данным NBS News, опасения у законодателей вызывают выдвинутые в прошлом в адрес Хегсета обвинения в сексуальных домогательствах, а также сообщения о его возможных проблемах с алкоголем.