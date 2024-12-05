Посол США в Казахстане объявил об отставке

«Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать о ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана», — сказал посол Розенблюм.