Посол США в Казахстане объявил об отставке

Как сообщается на сайте посольства, Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. Отмечается, что после длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою 28-летнюю карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей.
Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане — стране, с которой США, как отмечают в посольстве, выстроили прочное и развивающееся партнерство.
«Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать о ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана», — сказал посол Розенблюм.
Посол Розенблюм выразил полную уверенность в дальнейшем успехе миссии США под руководством замглавы миссии Деборы Робинсон, которая будет исполнять обязанности поверенного в делах до назначения и утверждения нового посла, а также генерального консула США Мишель Еркин в Алматы.
Он также отметил вклад своих команд в Астане и Алматы, которые работали над достижением целей миссии в период его пребывания на посту.
«В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность США Казахстану останется неизменной», — добавили в посольстве.
По информации на официальном сайте посольства и консульства Соединенных Штатов в РК, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла своей страны в Казахстане 28 октября 2022 года. Перед этим, в августе, американский сенат утвердил его кандидатуру.