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Губернатор Самарской области поделился свадебными фото и трогательным признанием

Губернатор Вячеслав Федорищев опубликовал архивные фотографии с супругой Александрой.

Источник: соцсети

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев удивил подписчиков своего телеграм-канала, опубликовав редкое и очень личное фото — свадебный снимок со своей супругой Александрой. По словам главы региона, фотография была сделана в июле 2015 года.

«Хоть сегодня и не День семьи и не День любви, говорить об этом, уверен, нужно каждый день. Люблю тебя, дорогое мое счастье. И благодарен за каждый день нашего интересного совместного пути», — написал глава региона.

Напомним, супруга губернатора Александра тоже училась в РАНХиГС, но она младше своего мужа. Она интересуется культурой и активно занимается спортом, в частности, катается на горных лыжах. Ранее она работала в Политехническом музее и должна была открывать в Туле его филиал.