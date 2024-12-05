WSJ узнала про переговоры Украины с командой Трампа о завершении конфликта

Келлог, как пишет газета, поддержал поставку оружия администрацией Джо Байдена. По его мнению, это даст Трампу рычаг во время переговоров с Россией. Однако, как утверждается, команда избранного президента «не проявила особого интереса» к предложению Украине по членству в НАТО.
По данным WSJ, Ермак посетил Вашингтон, чтобы наладить отношения с командой Трампа. Украинская делегация, как утверждают источники газеты, намерена заявить о готовности к миру с Россией, но «это должен быть устойчивый мир». «Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США и Украины», — сказал собеседник WSJ, знакомый с позицией Киева.
В команде Дональда Трампа ранее предложили как минимум три плана по урегулированию конфликта. Кит Келлог, например, предлагает вынудить Украину и Россию возобновить переговоры, используя помощь ВСУ от США в качестве рычага давления. Предполагается заморозка боевых действий по линии фронта и обязательство не принимать Украину в НАТО в течение 10 лет.