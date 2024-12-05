WSJ узнала про переговоры Украины с командой Трампа о завершении конфликта

Украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком встретилась в США с командой избранного президента Дональда Трампа. По информации The Wall Street Journal, в переговорах участвовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Утверждается, что Украина планирует заявить о своей готовности к миру.