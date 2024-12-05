Эксперт объяснил, что стоит за заявлением Пашиняна о выходе из ОДКБ

Эксперт считает, что Ереван пытается извлечь выгоду из своей позиции — Армения громко угрожает выходом из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом страна не предпринимает конкретных действий для прекращения взаимоотношений с объединением.
По словам политолога, пока заявления Пашиняна, пусть и резкие, не приводят ни к каким последствиям.
«Армению никто не подталкивает к выходу. Россия как бы надеется, что Ереван поменяет свою позицию, а Пашинян фактически говорит, что “вы нас достали”, но при этом не выходит из ОДКБ. Так что пока это только дипломатическая переброска негативными эмоциями», — цитирует Евгения Михайлова «Инфо24».
Политолог напомнил, что прекращение членства в ОДКБ приведет к проблемам с получением доходов от ЕврАзЭС для Еревана.
4 декабря Никол Пашинян заявил, что взаимоотношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Президент Армении объяснил, что страна «заморозила» свое участие в объединении.
Саммит ОДКБ с участием стран-членов объединения прошел в Астане в ноябре. Премьер-министр Армении в мероприятии участия не принимал.
ОДКБ — региональная межгосударственная организация, объединяющая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Задача ОДКБ — защитить страны-участницы от вооруженной агрессии.