Эксперт объяснил, что стоит за заявлением Пашиняна о выходе из ОДКБ

«Армению никто не подталкивает к выходу. Россия как бы надеется, что Ереван поменяет свою позицию, а Пашинян фактически говорит, что “вы нас достали”, но при этом не выходит из ОДКБ. Так что пока это только дипломатическая переброска негативными эмоциями», — цитирует Евгения Михайлова «Инфо24».